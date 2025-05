Jeffrey Sachs a TPI | Trump è pericoloso Ora l’Europa trovi la sua autonomia

Jeffrey Sachs, noto economista della Columbia University, esprime la sua preoccupazione per la figura di Trump, definendola pericolosa. In un recente intervento all'Università della Pace dell'Onu a Roma, ha sottolineato la necessità per l'Europa di affermare la propria autonomia, evidenziando come il dominio occidentale sul mondo sia ormai un capitolo chiuso.

Jeffrey Sachs ama parlare chiaro. «Il dominio dell’Occidente sul mondo è finito ed è terminato 30 o 40 anni fa, anche se gli Stati Uniti presumono ancora di governare il pianeta», ha spiegato l’economista della Columbia University, intervenendo il 18 aprile all’Università della Pace dell’Onu a Roma, dove lo abbiamo incontrato. «La crisi, scriveva Antonio Gramsci, consiste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. E Donald Trump è uno di questi». Pertanto, secondo Jeffrey Sachs, l’Europa dovrebbe trovare la propria autonomia dagli Usa. «Continuare a illudersi che vada tutto bene e che siamo ancora “buoni amici”, non è una risposta», rimarca a TPI. L’Occidente come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, secondo Ursula von der Leyen, non esiste più. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Jeffrey Sachs a TPI: “Trump è pericoloso. Ora l’Europa trovi la sua autonomia”

