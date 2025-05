Jazz Nights Cene con concerto al Don Lisander & Blue Note Milano Dal 5 giugno al 24 luglio 2025

Il ristorante Don Lisander  presenta dal 5 giugno al 24 luglio 2025  un programma serale che prevede 8 concerti abbinati ad 8 scene a tema  alla presenza di artisti selezionati dal Blue Note.  La, che si svolge in collaborazione con il Blue Note di Milano, nell’ambito del programma Blue Note Off manifestazione  , vedrà esibirsi alcuni dei più importanti interpreti del panorama jazz italiano con un repertorio che spazia dai grandi classici alle recenti tendenze musicali. Dal soul al R&B, da Ray Charles a John Legend con le più belle canzoni mondiali rivisitate in chiave Blues e jazz, le serate saranno accompagnate da menu che si alternano tra “terra” e “mare”. Un viaggio in musica scandito a tappe attraverso i grandi successi del passato fino alle hit di oggi, con veri e propri show, dallo swing al pop raffinato internazionale alle più belle melodie italiane. 🔗Leggi su Nonewsmagazine.com

