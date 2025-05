Jasmine Paolini quando gioca la finale? Battuta Stearns in due set | affronterà Gauff o Zheng

Jasmine Paolini conquista la finale agli Internazionali d'Italia, un traguardo che mancava dal 2014, quando Sara Errani vi partecipò. Dopo aver battuto la statunitense Stearns in due set, Paolini ora attende di sfidare la vincitrice del match tra Coco Gauff e Zheng. Un momento storico per il tennis italiano!

Jasmine Paolini è finale agli Internazionali d'Italia. L'ultima italiana a riuscirci era stata Sara Errani, nel 2014, battuta in quell'occasione dall'allora numero uno al mondo. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Jasmine Paolini, quando gioca la finale? Battuta Stearns in due set: affronterà Gauff o Zheng

Se ne parla anche su altri siti

Jasmine Paolini, quando gioca la finale? Battuta Stearns in due set: affronterà Gauff o Zheng

Riporta msn.com: Jasmine Paolini è finale agli Internazionali d'Italia. L'ultima italiana a riuscirci è stata Sara Errani, nel 2014, battuta in quell'occasione dall'allora numero uno ...

Quando gioca Paolini nella finale femminile degli Internazionali di Roma, data e orario dell’incontro

Scrive fanpage.it: La finale del torneo WTA di Roma si giocherà sabato 17 maggio alle ore 15. Diretta TV su Sky e in chiaro su Supertennis. In campo Jasmine Paolini contro Gauff o Zheng.

Paolini, altro ruggito a Roma: chi sfida in finale e quando gioca

Secondo tuttosport.com: ROMA - Jasmine Paolini fa un altro decisivo passo verso il sogno negli Internazionali d'Italia conquistando un posto in finale. Per la tennista azzurra arriva un'altra splendida vittoria contro la sta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jasmine Paolini eliminata negli Ottavi agli Australian Open

Il percorso avventuroso di Jasmine Paolini agli Australian Open giunge a termine agli ottavi di finale.