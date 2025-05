Jasmine Paolini oggi scende in campo contro la statunitense Peyton Stearns (n°42) nella semifinale femminile degli Internazionali di Roma 2025. L’azzurra, n°5 Wta, in caso di vittoria volerebbe in finale contro la vincente del match tra la cinese Zheng Qinwen (n°8) e l’americana Coco Gauff (n°3), che si affronteranno questa sera alle ore 20.30. Facci sognare Jas? #IBI25 pic.twitter.comyJM5Ubjgyp — FITP (@federtennis) May 13, 2025 Quando e dove vedere la partita in tv. Jasmine Paolini e Peyton Stearns giocano alle ore 15 sul campo Centrale del Foro Italico. Il match sarà trasmesso in chiaro, in diretta, su SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre e 224 sul satellite) oltre che su SkySport. Ecco dove vedere tutti i match degli Internazionali di Roma 2025 in tv. Il percorso di Jasmine Paolini agli Internazionali Roma 2025 . 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jasmine Paolini-Peyton Stearns oggi a Roma: quando gioca e dove vederla in tv