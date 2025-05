Jasmine Paolini per la prima volta in finale agli internazionali di tennis di Roma

Jasmine Paolini raggiunge per la prima volta la finale degli Internazionali di Tennis di Roma, ripetendo il percorso della sua compagna di doppio Sara Errani, che vi era arrivata undici anni fa. La 27enne azzurra, attualmente numero 5 del mondo e sesta testa di serie, ha superato la statunitense Peyton Stearns, un traguardo storico per il tennis italiano.

