Jasmine Paolini non si ferma e guarda avanti con determinazione. Dopo una convincente vittoria per 7-5 6-1 in semifinale contro la statunitense Peyton Stearns agli Internazionali d’Italia 2025, l'azzurra si prepara per la finale. Sabato, affronterà la vincente del match tra Coco Gauff e la cinese Zhen, con un solo obiettivo in mente: trionfare.

Agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis è intervenuta in conferenza stampa una raggiante Jasmine Paolini, dopo la vittoria per 7-5 6-1 in semifinale sulla statunitense Peyton Stearns. Sabato l’azzurra giocherà la finale contro la vincente del match tra la statunitense Coco Gauff e la cinese Zheng Qinwen. Paolini ha descritto le difficoltà vissute nella prima parte: “ All’inizio era parecchio lenta, facevo fatica a entrare nel match. Mi sono detta che dovevo spingere di più. Man mano ho cominciato a sentirmi meglio. Sono contenta di come sono stata lì, mentalmente é stata dura “. L’azzurra inizia a pensare alla finale: “ Dovrò alzare il livello per la prossima partita, altrimenti diventa difficile contro Gauff o Zheng. Ricordo che Sara Errani aveva fatto finale a Roma 11 anni fa. Sono contenta di esserci riuscita, spero di giocare una buona finale “. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini non si ferma: “C’è una sola ricetta se voglio avere delle chance in finale”

