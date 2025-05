Jasmine Paolini | La finale a Roma è un sogno venivo da bambina con papà Ho girato la partita

Jasmine Paolini ha sconfitto la statunitense Peyton Stearns in due set e si è qualificata alla finale degli Internazionali d’Italia: sabato 17 maggio (ore 17.00) tornerà in campo sulla terra rossa del Campo Centrale del Foro Italico a Roma per andare a caccia di uno storico trofeo. Jasmine Paolini ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della partita: “ Sono contentissima, un sogno essere qui, un sogno essere in Italia e un sogno giocare la finale degli Internazionali. Sono venuta due volte con papà a vedere una partita sul Centrale ed essere in finale è pazzesco, grazie a tutti voi che siete qui e ci tifate”. La toscana si è poi rivolta al pubblico: “ Bellissimo, mi avete dato una carica. Partenza in salita, ho fatto fatica in salita, menomale che ci siete stati voi, abbiamo vinto questa partita insieme, sono stata lì punto a punto, sono riuscita a girarla anche se non avevo buonissime sensazioni “. 🔗Leggi su Oasport.it

