Jasmine Paolini in finale agli Internazionali | battuta Stearns in due set

Jasmine Paolini conquista la finale degli Internazionali d'Italia a Roma, superando la statunitense Peyton Stearns in una straordinaria rimonta con il punteggio di 7-5, 6-1. L'azzurra, attualmente al quinto posto del ranking WTA, scrive così un nuovo capitolo della sua carriera, diventando la terza italiana a raggiungere l'atto finale del prestigioso torneo.

Altra rimonta da sogno per Jasmine Paolini che conquista la finale degli Internazionali d'Italia a Roma. L'azzurra, numero 5 del ranking ha superato in rimonta la statunitense Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-1 e approda all'atto finale del torneo singolare. È la terza azzurra ad arrivare in finale nell'era Open dopo Raffaella Reggi nel 1985 e Sara Errani nel 2014. "Sono contentissima, è un sogno essere qua, giocare in Italia e ora fare la finale agli Internazionali è bellissimo. Qui sono venuta due volte con papà a vedere una partita nel campo Centrale e giocare la finale è qualcosa di pazzesco. Mi avete dato una carica, perché oggi è stata una partenza un po' in salita e ho fatto fatica all'inizio. Meno male che ci siete stati voi, abbiamo vinto la partita insieme - ha commentato l'azzurra -.

