Jasmine Paolini è in finale agli Internazionali d' Italia

Jasmine Paolini scrive la storia, raggiungendo la finale agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo una battaglia intensa contro Peyton Stearns, in cui ha vinto 6-7, 6-1 in poco più di un’ora e mezza, ora attende la sfida decisiva. Domenica 18 maggio, si contenderà il titolo contro la vincente dell’altra semifinale.

