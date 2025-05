Jasmine Paolini è finale! Il match capolavoro della tennista azzurra

Era iniziata male per via della tensione, la partita di Jasmine Paolini contro l’americana Stearns, valida per ottenere l’accesso alla finale del torneo di Roma. L’azzurra mostrava i segni di un’inevitabile nervosismo, che le è costato un break in apertura. Ma sul punteggio di 4-2 per l’avversaria, Jasmine ha cominciato a giocare meglio e ha ottenuto il controbreak. La partita sembrava rimessa in carreggiata, invece Paolini ha avuto un altro passaggio a vuoto e ha perso la battuta, mandando l’avversaria a servire per il set sul 5-3. Lì Jasmine ha avuto una reazione d’orgoglio, ha annullato un set-point e poi, con il Centrale che è diventato una bolgia con un pubblico caldissimo, è riuscita a strappare la battuta all’avversaria. Il momento decisivo: Jasmine Paolini vola in finale. Quello è il momento decisivo, la partita gira intorno al game perso da Stearn quando ormai era ormai a un passo dal traguardo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

