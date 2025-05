jasmine paolini da sogno dopo una rimonta al cardiopalma vola in finale a roma undici anni dopo errani

Grande, grandissima Jasmine Paolini: vola in finale agli Internazionali d’Italia 2025. Undici anni dopo Sara Errani.  La tennista azzurra ha battuto la statunitense Peyton Stearns  in due set con il punteggio di 7-5, 6-1. Ora affronterĂ , nell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma, in programma sabato 17 maggio, la vincente dell’altra semifinale del tabellone Wta tra la cinese Qinwen Zheng e l’americana Coco Gauff. Immensa Paolini, parte male, poi cambia tutto. SarĂ stato quel sogno di una finale a Roma, mai raggiunta nel tabellone principale, dopo il trionfo nel doppio dello scorso anno. Forse quell’emozione Paolini  non è riuscita a gestirla. Ma Jasmine, sul campo del Centrale, non entra da numero cinque del mondo. L’azzurra subisce subito l’aggressivitĂ in risposta di Stearns, che del ranking è numero 42, e  subisce break in apertura. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

