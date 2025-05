Jasmine Carrisi dopo The Couple verso un nuovo reality? La replica | Mi piacerebbe tanto

Jasmine Carrisi risponde alle domande e curiosità dei suoi follower dopo la partecipazione a The Couple: ecco cosa è emerso. Jasmine Carrisi ha preso parte alla prima edizione di The Couple in coppia con l’amico Pierangelo Greco. Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi si è concluso in anticipo ad un passo dal gran finale. L’ex concorrente nelle ultime ore ha risposto alle domande dei fan attraverso le sue stories Instagram, ed un utente ha chiesto: “Come ti sei sentita appena sei uscita?”, Jasmine ha risposto: “Difficile uscire dalla Casa piuttosto che entrare perchè una volta uscita ritorni al mondo, li invece sei chiusa in una bolla, in una dinamica, senza pensieri esterni. E’ stato strano uscire. Mi devo ancora riprendere”. Leggi anche Shaila Gatta ed il raduno speciale con i fan. 🔗Leggi su 361magazine.com

