Jannik Sinner torna al Masters e travolge Ruud al Foro Italico dopo squalifica

Jannik Sinner torna trionfante al Master 1000 di Roma, dominando Casper Ruud in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. Dopo tre mesi di assenza per squalifica, il giovane talento azzurro ha dato prova della sua forza, chiudendo la partita in due set e riconquistando il pubblico del Foro Italico con una prestazione straordinaria.

La recente sfida agli Internazionali d'Italia 2025 ha visto Jannik Sinner dominare in due set, facendo scivolare in semifinale Casper Ruud. Il tennista azzurro, che faceva il suo ritorno al prestigioso Masters 1000 di Roma dopo un periodo di tre mesi d'assenza legato a una squalifica per il caso Clostebol, ha regalato un palcoscenico entusiasmante.

Sinner, quando gioca la semifinale contro Paul: orario e dove vederla in tv e streaming. Jannik punta la finale a Roma

Lo riporta msn.com: Jannik Sinner conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia. Sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking Atp, per due set a zero (6-0, 6-1) in un'ora e quattro minuti ...

Sinner spazza via Ruud in un'ora e 4 minuti: 6-0 6-1. Domani in semifinale c'è Tommy Paul

ilmessaggero.it scrive: Dopo una giornata di svago, con tanto di visita a Papa Leone XIV e finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico, Jannik Sinner torna a fare sul serio. Ad attenderlo c'è Casper Ruud, ...

Sinner-Ruud diretta 5-0: dove vederla tv e streaming (anche in chiaro). Jannik si gioca l'accesso in semifinale

Segnala quotidianodipuglia.it: Dopo una giornata di svago, con tanto di visita a Papa Leone XIV e finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico, Jannik Sinner torna a fare sul serio. Ad attenderlo c'è Casper Ruud, ...

