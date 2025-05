Jannik Sinner supera Ruud 6-0 6-1 e si prepara a sfidare Tommy Paul al Foro Italico

Jannik Sinner brilla al Foro Italico, sconfiggendo Casper Ruud con un netto 6-0, 6-1 e guadagnando l'accesso alla semifinale del Masters 1000 di Roma. Il giovane talento azzurro si prepara ora a sfidare Tommy Paul, dimostrando una forma straordinaria e una determinazione che promettono emozioni nel prestigioso torneo.

Nel cuore del Masters 1000 di Roma, il giovane tennista Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta il suo talento, avanzando in semifinale dopo aver superato il norvegese Casper Ruud in due set. Con un punteggio di 6-0, 6-1, l'azzurro ha messo in mostra la sua abilitĂ e determinazione durante i quarti di finale, regalando

