Jannik Sinner incontra Papa Leone XIV prima dei quarti agli Internazionali d' Italia

Jannik Sinner, dopo le fatiche iniziali agli Internazionali d'Italia, ha avuto l'onore di incontrare Papa Leone XIV in Vaticano. Questo incontro, nel giorno di meritato riposo, ha unito due grandi appassionati di tennis. Sinner ha descritto l'esperienza come "un onore immenso", testimoniando il prestigio dell'evento e la sua connessione con il Papa.

Nel giorno di agognato relax dopo le prime grandi fatiche a Roma, Jannik Sinner ha incontrato ieri mattina Papa Leone XIV in Vaticano: impegni che non possono non riguardare i grandi, a maggior regione se accomunati da un'immensa passione per il tennis. "Un onore immenso", ha poi sintetizzato sui social il numero uno al mondo con la sua consueta attitudine a condensare il significato di quello che gli succede. Ma oggi dopo le 19 Jannik è chiamato a un nuovo impegno sul campo. Ai quarti degli Internazionali d'Italia ecco Casper Ruud nei quarti. Rotto il ghiaccio con Navone dopo la squalifica, alzati i giri con De Jong, testati i ritmi infernali della terra rossa con Cerundolo, è ben difficile pensare che il re del ranking voglia fermarsi qui. Il norvegese è osso duro, come dimostra la vittoria nel Masters 1000 di Madrid e le due finali raggiunte al Roland Garros nel 2022 e 2023.

