Jannik Sinner e Caterina Balivo sensazioni forti su Rai 1

Jannik Sinner e Caterina Balivo stanno per regalare emozioni uniche su Rai 1. Mentre il giovane talento azzurro affronta Cerundolo negli ottavi degli Internazionali d'Italia, il palinsesto si adatta per trasmettere in diretta questa attesissima sfida, promettendo un pomeriggio ricco di adrenalina e passione sportiva. Un evento da non perdere!

 Ubi Jannik, Caterina cessat. A meno che. Il palinsesto nel pomeriggio di Rai 1 fa spazio a Sinner. L’azzurro numero 1 del tennis mondiale gioca contro l’argentino Cerundolo negli ottavi degli Internazionali d'Italia e per consentire la diretta del match, attesissimo non solo al Foro Italico, si decide di accorciare La Volta buona, il frizzante talk condotto da Caterina Balivo. In realtĂ , meteo e tabellone danno una mano alla presentatrice napoletana, che sarebbe dovuta andare in onda in formato mignon, dimezzata dalle 14.05 alle 15. Causa pioggerella e slittamento della partita, la puntata si è prolungata. D’altronde, il fenomeno azzurro è una garanzia anche in termini di ascolto e il servizio pubblico non ha potuto che cogliere la pallina al balzo. Compattato, per così dire, il sempre ricco parterre degli ospiti in studio, che nella versione per così dire extended comprendeva Shel Shapiro, Pago, Samantha De Grenet, Enrica Bonaccorti, Carmen Russo e Simona Tagli. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e Caterina Balivo, sensazioni forti su Rai 1

