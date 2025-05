Jannik Sinner affronta Casper Ruud al Masters 1000 di Roma in diretta su Sky e Rai 2

Jannik Sinner si appresta a sfidare Casper Ruud al Masters 1000 di Roma, con la diretta su Sky e Rai 2. Il giovane talento italiano, reduce dalla vittoria contro il temibile Francisco Cerundolo, mira a consolidare la sua posizione nel tennis mondiale. Una partita che promette emozioni imperdibili per gli appassionati.

Il giovane talento Jannik Sinner rientra in campo nell'ambito degli Internazionali d'Italia 2025, rafforzando ulteriormente la sua ascesa nel panorama tennistico mondiale. Dopo il recente successo contro il competitivo argentino Francisco Cerundolo, Sinner si prepara ad affrontare una nuova sfida contro il norvegese Casper Ruud. L'incontro si inserisce tra i momenti piĂą attesi del Masters .

