James Mangold girerà il primo film per Netflix | il progetto è top secret

James Mangold, il talentuoso regista di "Logan" e "A Complete Unknown", è pronto a mettersi nuovamente in gioco con un misterioso progetto per Netflix. Mentre i dettagli rimangono top secret, l'attesa cresce per scoprire quale storia riuscirà a portare sul grande schermo, consolidando ulteriormente la sua reputazione tra i registi più apprezzati dell'industria cinematografica.

Il regista di A Complete Unknown e Logan - The Wolverine è pronto a tornare sul set con un nuovo film ancora avvolto nel mistero. James Mangold è diventato uno dei registi più amati dagli studios, che spesso gli affidano progetti importanti perché catturati dalla sua affidabilità e dalla sua capacità di garantire risultati di ottimo livello. Talento registico e bravura nel tessere il rapporto, spesso complicato per i registi, con lo studio di produzione. Dopo A Complete Unknown, James Mangold è pronto per un altro progetto. Il nuovo film Netflix diretto da James Mangold è diverso dai precedenti Cinque volte candidato all'Oscar, il regista starebbe lavorando ad un nuovo importante progetto per Netflix, al momento ancora top secret. L'unico dettaglio sembra riguardare il mood . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Mangold girerà il primo film per Netflix: il progetto è top secret

