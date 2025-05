James Gunn offre un incoraggiante aggiornamento sulla Wonder Woman del DCU L’Universo DC potrebbe essere sempre piĂą vicino a rivelare cosa c’è in programma per Wonder Woman. James Gunn ha infatti condiviso un grosso aggiornamento sull’iconica eroina. Il Capitolo 1: “Dei e Mostri” del DCU è appena iniziato, dopo la prima di Creature Commandos nel 2024 e l’imminente uscita di Superman a luglio. Tuttavia, ci sono molti altri eroi importanti che si stanno facendo strada nel DCU, dato che molti progetti annunciati sono attualmente in varie fasi di sviluppo, ma ci sono anche film e show televisivi che i DC Studios non hanno ancora rivelato. Un fan ha dunque chiesto a Gunn su Threads se avesse qualche aggiornamento su Wonder Woman, il che ha portato a una risposta molto eccitante da parte del co-CEO dei DC Studios. 🔗Leggi su Cinefilos.it