Jakob Ingebrigtsen, il leader silenzioso dell'atletica, ha lanciato una nuova linea con Nike, incarnando la filosofia di chi corre per superare se stesso. Due ori olimpici parlano per lui: le sue gesta atletiche risuonano più delle parole. Ingebrigtsen non perde tempo in chiacchiere, ma trasmette il suo messaggio attraverso ogni corsa e ogni allenamento.

Una nuova linea con Nike. Due ori olimpici, nessuna parola di troppo. Jakob Ingebrigtsen non spreca energia né fiato: ogni corsa, ogni allenamento, ogni gesto è guidato da un’intenzione precisa. Non corre per battere gli altri, corre per superare se stesso. «Non mi piace parlare di ciò che potrei fare. È più semplice farlo e basta», spiega Ingebrigtsen. È questa mentalità, fatta di concentrazione e controllo, ad aver ispirato la sua prima collezione con Nike. Una collezione nata dalla spinta interiore. Sviluppata insieme all’atleta norvegese, la collezione Nike Running “Jakob Essentials” riflette in modo visivo la sua ossessione per i dettagli, la chiarezza mentale e i valori profondamente radicati. Niente clamore, niente eccessi: il design trasmette una sicurezza silenziosa, la stessa delle sue fedine in titanio dorato e dei suoi tatuaggi minimalisti. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Jakob Ingebrigtsen: l’istinto del leader silenzioso

