J-POP Manga presenta La Tomba del Faraone di Keiko Takemiya

Esce per la prima volta in edizione italiana un’altra straordinaria opera di Keiko Takemiya, l’autrice che ha rivoluzionato il manga per ragazze in Giappone e co-fondato il mitico Gruppo Anno 24 insieme a Riyoko Ikeda ( Le Rose di Versailles – Lady Oscar Collection, Claudine ) e Moto Hagio ( A cruel God reigns, Il Clan dei Poe, Il Cuore di Thomas ). J-POP Manga presenta La Tomba del Faraone, epico racconto a sfondo storico in quattro volumi raccolti all’interno di un elegante cofanetto da collezione e impreziositi da esclusive pagine a colori! Il box fa il suo debutto al Salone del Libro di Torino e arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online il 27 maggio. Quattro millenni fa, la solida unitĂ dell’Egitto si sgretola inaugurando un’epoca di conflitti. In questi anni dominati dal rancore, in cui il potere è l’unica cosa che conta, la piccola e paci-fica nazione di Esteria, ricca di sapienza e cultura, viene distrutta da Sneferu, sovrano del potente regno di Urjna. 🔗Leggi su Nerdpool.it

