Iveco | utile I trim -45% a 84 mln avanti con spin-off Difesa

Milano, 15 mag. (askanews) – Iveco chiude il I trimestre con ricavi pari a 3,026 milliardi di euro in calo del 10,1% anno su anno e un utile netto adjusted di 84 milioni di euro (-45,1%). Riguardo le attivitĂ Difesa (Idv), il Cda ha deciso di procedere con la separazione del business Defence tramite uno spin-off con l’obiettivo di completare l’operazione entro il 2025, mentre esplora manifestazioni preliminari di interesse da parte di potenziali acquirenti strategici. Secondo indiscrezioni stampa il gruppo avrebbe ricevuto un’offerta da Leonardo e Rheinmetall per 1,5 miliardi di euro e dalla societĂ di difesa spagnola Indra per un importo pari a circa la metĂ . I ricavi delle AttivitĂ Industriali sono stati pari a 2,96 miliardi di euro (-9,7%), con i migliori prezzi che hanno parzialmente compensato i minori volumi in Truck e Powertrain e un impatto negativo dei tassi di cambio. 🔗Leggi su Ildenaro.it