Iveco nel Q1 2025 ricavi a €3 mld -10% e EBITDA adjusted a €152 mln -347%; Persson | Gettate basi per un secondo semestre più forte

Iveco Group ha chiuso il primo trimestre del 2025 con ricavi di €3 miliardi, registrando un calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e un EBITDA adjusted di €152 milioni. Nonostante la diminuzione della domanda in Europa, l'azienda mantiene fiducia nelle previsioni annuali, puntando a un secondo semestre più forte.

Iveco Group chiude il primo trimestre 2025 con una diminuzione di ricavi e EBIT, a causa del calo della domanda in Europa, ma conferma con fiducia le previsioni annuali, puntando su una ripresa nel secondo semestre Iveco Group, nel primo trimestre 2025 ricavi a €3 mld (-10%) e EBITDA adjusted 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iveco, nel Q1 2025 ricavi a €3 mld (-10%) e EBITDA adjusted a €152 mln (-34,7%); Persson: "Gettate basi per un secondo semestre più forte"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Iveco conferma stime 2025. Persson: "gettato basi per secondo semestre più forte e anno di successo"

Da finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - Iveco chiude il primo trimestre con ricavi pari a 3,026 miliardi di euro rispetto a 3.367 milioni di euro nel primo trimestre 2024. I Ricavi netti delle Attività Industriali sono stati p ...

Entro l’anno lo spin-off di Iveco Defence, nel primo trimestre ricavi in calo del 10%

Scrive msn.com: Il Gruppo controllato da Exor ha registrato un calo della produzione di veicoli commerciali in Europa del 32%, «ma l’andamento degli ordini è buono» - Utile netto di 38 milioni di euro, il 72,2% in me ...

Iveco Group, i conti del 1° trimestre e le stime per il 2025

Si legge su soldionline.it: Inoltre, il CdA ha deciso di procedere con la separazione del business Defence tramite uno spin-off che dovrebbe avvenire entro il 2025 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Petrolio e influenza sulle borse, cosa potrebbe cambiare entro il 2025

Al giorno d’oggi, tutti sono perfettamente consapevoli di quanto il greggio sia in grado di condizionare le Borse.