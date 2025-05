Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con il programma " Connect4Climate " della Banca mondiale e con lo Studio di Architettura Cra - Carlo Ratti Associati, lanciano " Italy Cop 30 Branding Challenge ": un concorso rivolto ai giovani per rappresentare l'identità visiva dell'Italia alla 30a Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici ( Cop30 ) di Belém, in Brasile. Le candidature, rende noto il Mase con un comunicato, sono aperte ai designer e creativi italiani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, devono pervenire entro le ore 9 del 30 giugno 2025 al seguente link: https:forms.gleRB3Us2mLRwVqmcie6 Più in particolare, si legge nella nota, "il logo, originale e distintivo, dovrà essere il simbolo tangibile dell'impegno italiano per la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici. 🔗Leggi su Quotidiano.net

Italy Cop 30 Branding Challenge: concorso per giovani designer italiani