Roma, 15 maggio 2025 – Vincenzo in balaustra, braccia al cielo, nel gesto di abbracciare tutto quell’incommensurabile affetto. Vincenzo che la squadra porta sotto la curva per proiettarlo nel cielo dell’Olimpico. Vincenzo che conquista la sua prima Coppa in quella che definisce “la notte più bella da quando faccio l’allenatore”. E’ la notte del Bologna, ma è soprattutto la notte di Italiano. Uno che a luglio ha preso per mano una creatura “che aveva perso quattro pilastri e quando si perdono i pilastri la casa rischia di crollare”. E invece con olio di gomito e tanto lavoro di cazzuola Italiano ha costruito l’edificio perfetto che è stato ieri il suo Bologna. I segreti? Si parte dall’ultimo: “Il giorno dopo la sconfitta di qualche giorno fa in campionato ci siamo tutti ritrovati al campo, anche se era il giorno libero. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italiano, un allenatore felice: “Questa Coppa, la gioia più bella. Abbiamo riportato la gente in piazza. Il futuro? Io qui sto benissimo...”