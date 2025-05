Italiano e la dedica speciale | E’ una rivincita Ho sentito il figlio di Joe Barone

Con una dedica speciale e il sapore di una rivincita, il Bologna celebra la storica vittoria in Coppa Italia contro il Milan. Un gol decisivo di Ndoye nella ripresa ha regalato ai rossoblu un trionfo atteso, segnando una pagina importante della loro stagione. Le parole entusiaste del tecnico Joe Barone risuonano dopo un match indimenticabile.

Le parole del tecnico siciliano al termine del match contro il Milan, vinto grazie ad un gol di Ndoye. I rossoblu esultano Il Bologna vince la Coppa Italia. I rossoblu hanno battuto il Milan grazie ad un gol di Ndoye, arrivato nella ripresa e hanno così scritto una pagina importante della propria storia. Vincenzo Italiano in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia (LaPresse) – Calciomercato.it Può dunque esultare Vincenzo Italiano, che ha finalmente conquistato un trofeo importante nella sua carriera: “E’ una vittoria meritata – afferma il mister dei rossoblu ai microfoni di Mediaset -. La prestazione è stata incredibile. Il percorso fatto viene coronato con questa Coppa. Questa gente meritava un premio. Le tre finali perse sono state delusioni importanti. Non pensavo di potermi prendere la rivincita, ma ci siamo riusciti. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italiano e la dedica speciale: “E’ una rivincita. Ho sentito il figlio di Joe Barone”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italiano: "Bologna prestazione incredibile e vittoria meritata." Poi la dedica speciale

Riporta tuttosport.com: Il tecnico dei felsinei è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per commentare la vittoria della Coppa Italia contro il Milan ...

Italiano fa una dedica da brividi dopo la Coppa Italia del Bologna: “È per la famiglia di Joe Barone”

Come scrive fanpage.it: Vincenzo Italiano in diretta subito dopo aver vinto la Coppa Italia col Bologna ha un solo pensiero, ovvero dedicare il titolo alla famiglia di Joe Barone ...

Vincenzo italiano commenta la vittoria della coppa italia: “una prestazione incredibile e una dedica speciale”

Riporta gaeta.it: Vincenzo Italiano celebra la vittoria della Coppa Italia con il Bologna, dedicando il successo alla famiglia di Joe Barone e sottolineando la crescita e la determinazione della squadra dopo tre delusi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

NVIDIA GeForce | 4 titoli pi? veloci grazie al DLSS

Inoltre, Fortnite ottiene una nuova mappa creativa NVIDIA? felice di annunciare che 4 nuovi titoli godono ora del supporto del DLSS con il risultato di un sostanziale incremento del frame rate, generando al contempo immagini di gioco belle e nitide.