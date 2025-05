Italiano batte il Milan e si candida alla panchina rossonera | ma per i bookie Allegri resta sempre in pole

Vincenzo Italiano, dopo aver portato la sua squadra a una sorprendente vittoria contro il Milan, si candida per la panchina rossonera. Tuttavia, i bookmaker indicano Massimiliano Allegri come favorito. La situazione crea interrogativi sul futuro di Italiano, che potrebbe aver messo in difficoltĂ la sua potenziale nuova squadra.

