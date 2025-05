In un contesto abitualmente tranquillo, dove raramente si registrano episodi di cronaca nera, si è consumato un dramma che ha lasciato una comunità intera sotto shock. Una donna è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione, in circostanze che fanno ipotizzare un gesto deliberato e non casuale. Le autorità stanno raccogliendo informazioni per ricostruire gli ultimi momenti della vittima e chiarire ogni dettaglio. A colpire, secondo i primi rilievi, è l’assenza di segni evidenti di scasso o furto: un particolare che apre scenari inquietanti e suggerisce una possibile conoscenza tra la donna e chi l’ha aggredita. La tragedia a Fregene: “Era una persona tranquilla”. Il fatto è avvenuto a Fregene, in una zona residenziale non distante dal mare. Stefania Camboni, vedova dal 2020 e madre di due figli, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, massacrata con diverse coltellate. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, Stefania Camboni trovata morta nel suo villino: “Ferocemente assassinata”