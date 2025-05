Ancora una volta, in un’isola del Sud Italia, la forza della natura ha avuto la meglio. Torrenti rigonfi d’acqua, strade sommerse e detriti ovunque: la scena si ripete con allarmante regolarità, come un copione già scritto. I residenti si ritrovano di nuovo a fare i conti con danni ingenti, isolamento e un senso crescente di abbandono. Il territorio in questione non è nuovo a fenomeni simili. Negli ultimi anni ha vissuto incendi devastanti, violente precipitazioni e frane. La popolazione, sempre più stanca di fronte a promesse rimaste inascoltate, si interroga sulle responsabilità e sulle mancate azioni di prevenzione. “Sapevamo che sarebbe successo di nuovo”. A raccontare la situazione è Rosa Oliva, presidente della Pro Loco dell’isola di Stromboli, tra le più colpite dall’ondata di maltempo: “È esattamente quello che ci attendevamo e che, ormai da anni, denunciamo sarebbe accaduto”, afferma con amarezza. 🔗Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia in ginocchio, straripano fiumi e detriti in strada: stato di emergenza (VIDEO)