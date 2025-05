Italia – Brutale femminicidio il killer è proprio lui | cos’ha fatto dopo averla ammazzata

In una tranquilla zona residenziale, un pomeriggio si è trasformato in tragedia a causa di un brutale femminicidio. Un uomo, dopo aver commesso l'orrendo di reato, si è presentato in caserma per raccontare un fatto che ha sconvolto anche chi è abituato a situazioni estreme. La sua confessione ha scosso l'intera comunità.

Quando è arrivata la confessione, le forze dell'ordine si sono immediatamente attivate. La scena che si sono trovati di fronte confermava quanto appena ascoltato: un episodio che getta un'ombra cupa sulla quotidianità, riportando al centro dell'attenzione la piaga, sempre più dolorosa, della violenza contro le donne. Confessa l'omicidio della compagna: "L'ho accoltellata". Un uomo di 54 anni, di origine venezuelana, si è costituito spontaneamente presso una stazione dei carabinieri, poco dopo le 14, affermando di aver tolto la vita alla compagna con cui conviveva.

