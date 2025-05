Di fronte all'assenza dei due leader, anche Zelensky ha deciso di non recarsi a Istanbul, ma di sfruttare l'occasione per raggiungere a Istanbul il presidente turco Erdogan L'articolo Istanbul, Putin non sarà presente ai negoziati: arriva anche il forfait di Trump proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Istanbul, Putin non sarà presente ai negoziati: arriva anche il forfait di Trump