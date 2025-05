Istanbul Putin diserta i colloqui e rinuncia anche Zelensky | presenti solo le delegazioni

A Istanbul, i colloqui cruciali vedono l'assenza di Putin e Zelensky, presenti solo delegazioni minori russe. Il leader ucraino sottolinea l'importanza della rappresentanza, mentre Stati Uniti e Ucraina inviano alti funzionari per affrontare una crisi in crescita. Entrambi i leader, Zelensky e Trump, non escludono la possibilità di partecipare in futuro, aumentando le aspettative.

Le parole del leader ucraino fanno riferimento alla presenza a Istanbul di delegati di rango minore del governo russo. Gli Usa e Kiev hanno invece inviato alti vertici dello Stato per gestire una situazione sempre più complicata. Al momento Zelensky e Trump non hanno escluso una loro partecipazione, ma non è chiaro quando sia previsto il loro arrivo nella città turca

