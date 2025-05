Le parole del leader ucraino fanno riferimento alla presenza a Istanbul di delegati di rango minore del governo russo. Gli Usa e Kiev hanno invece inviato alti vertici dello Stato per gestire una situazione sempre più complicata. Al momento Zelensky e Trump non hanno escluso una loro partecipazione, ma non è chiaro quando sia previsto il loro arrivo nella città turca L'articolo Istanbul, colloqui Kiev-Mosca: per Trump “nulla accadrà finché io e Putin non ci incontreremo” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

