A Istanbul hanno preso avvio i negoziati tra Russia e Ucraina, ma assenti sono Putin e Trump. Gli inviati speciali della Casa Bianca, Steve Witkoff e Keith Kellogg, raggiungeranno a breve la Turchia per partecipare a questi delicati colloqui, secondo fonti affidabili. Il vertice si prospetta particolarmente incerto e cruciale per la situazione attuale.

Gli inviati speciali della Casa Bianca, Steve Witkoff e Keith Kellogg, sono attesi nelle prossime ore in Turchia per partecipare ai delicati colloqui russo-ucraini in programma a Istanbul. Lo riportano fonti ben informate, citate da Reuters e riprese dal Times of Israel. Il vertice si annuncia incerto: né il presidente russo Vladimir Putin né quello statunitense Donald Trump saranno presenti, alimentando dubbi sull’effettivo svolgimento dei negoziati. Il Cremlino ha infatti confermato l’assenza di Putin, mentre secondo la CNN anche Trump ha deciso di non partecipare di persona. La Casa Bianca, tuttavia, spera ancora che la delegazione russa accetti la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni, già approvata da Kiev. Sullo sfondo, la pressione internazionale per una de-escalation che tarda ad arrivare. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Istanbul, al via i negoziati tra Russia e Ucraina: assente Putin, si sfila anche Trump

La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca " non ha mai chiuso la porta al dialogo ".