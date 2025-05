Israele bombarda Gaza decine di morti Sanchez Spagna | “Non commerciamo con uno stato genocida”

Israele intensifica i bombardamenti su Gaza, portando a un tragico bilancio di decine di morti. In questo scenario di emergenza, il premier spagnolo Pedro Sanchez condanna le azioni israeliane, dichiarando: "Non commerciamo con uno Stato genocida". Mentre il blocco totale degli aiuti umanitari perdura, la crisi umanitaria si aggrava ulteriormente. Continua a leggere...

Mentre prosegue da 10 settimane il blocco totale agli aiuti umanitari a Gaza imposto da Israele, si intensificano i raid sulla Striscia e aumentano le vittime. Dalla Spagna il premier Sanchez critica lo stato ebraico: "Non commerciamo con uno Stato genocida. Non lo facciamo". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Israele bombarda Gaza, decine di morti. Sanchez (Spagna): “Non commerciamo con uno stato genocida”

Israele bombarda l’ospedale Europeo di Gaza, l’appello di un medico a Fanpage: “Vi prego, fate qualcosa”

fanpage.it scrive: La disperata richiesta di aiuto di un medico dell'ospedale europeo di Gaza: "Adesso stanno riprendendo i bombardamenti, entrare e uscire dall’ospedale ...

Stanotte Israele ha bombardato 3 ospedali uccidendo almeno 50 bambini: “Corpi sparpagliati”

Secondo msn.com: Israele ha bombardato 3 ospedali uccidendo almeno 50 bambini, questa notte, a nord di Gaza. Si scava ancora tra le macerie.

A Gaza decine di vittime in raid israeliani. Trump in Medio Oriente con piani a tutto campo

Riporta informazione.it: E' di almeno 60 morti il bilancio degli attacchi israeliani delle ultime ore nella Striscia di Gaza. Lo affermano fonti mediche locali citate dalla tv satellitare Al Jazeera. L'emittente del Qatar pre ...

