Isola dei Famosi 2025 Mirko rischia la squalifica? Jessica Morlacchi pronta ad entrare?

Nell'Isola dei Famosi 2025, l'attore Mirko potrebbe affrontare la squalifica dopo aver infranto il regolamento, assistendo segretamente i Giovani nell'accendere il fuoco. Nel frattempo, Jessica Morlacchi sta per fare il suo ingresso nel reality, nonostante decida di rimanere fuori per questioni personali ed etiche. Scopriamo tutti i dettagli!

L'attore ha violato il regolamento aiutando segretamente i Giovani ad accendere il fuoco, mentre la vincitrice del Grande Fratello esclude la sua partecipazione al reality per motivi personali ed etici L'articolo Isola dei Famosi 2025, Mirko rischia la squalifica? Jessica Morlacchi pronta ad entrare? proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Isola dei Famosi 2025, Mirko rischia la squalifica? Jessica Morlacchi pronta ad entrare?

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Sono stato io”: scoppia un nuovo caso a L’Isola dei Famosi

Secondo msn.com: Nuovo caso, nuova polemica a L'Isola dei Famosi 2025. Un naufrago ha infranto il regolamento salvo poi ammettere le proprie colpe.

All’Isola dei Famosi i naufraghi continuano a violare le regole, Mirko Frezza confessa: “Mi assumo la colpa”

Segnala fanpage.it: Continuano le violazioni del regolamento all’Isola dei Famosi 2025. Mirko Frezza ha confessato di aver aiutato il gruppo dei Giovani, in particolare Nunzio Stancampiano e Angelo Famao, ad accendere il ...

L'Isola dei Famosi 2025: fuoco rubato, Mirko Frezza viola il regolamento: "Sono stato io. Ora nominatemi!"

Da msn.com: L'attore passa un tizzone di nascosto al gruppo degli Under 40: smascherato, si assume le colpe e chiede di essere nominato in Palapa.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elisa Isoardi piange all’Isola dei Famosi: Non succederà più!

L'Isola dei Famosi è un reality che mette alla prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte esaurimento emotivo: è scoppiata a piange re e ha mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente non era mai emerso in tv.