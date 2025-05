Ismea cresce e cerca esperti junior per innovare il mercato agricolo alimentare

Ismea è in cerca di giovani esperti per rivoluzionare il mercato agricolo alimentare. Dopo aver erogato 89 milioni di euro in prestiti di emergenza, l'ente mira a potenziare le proprie competenze interne e la sua operatività, collaborando con l'agenzia Generazione Vincente per reclutare talenti freschi e innovativi.

Ismea, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare che nell'ultimo triennio ha erogato prestiti di emergenza per 89 milioni di euro, punta a rafforzare competenze interne e a potenziare la sua operatività. Per questo ha incaricato Generazione Vincente, un'agenzia per il lavoro attiva da oltre 20 anni, a selezionare 15 risorse per 8 profili .

