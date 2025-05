Isernia rubano cosmetici e cibo con giubbotti modificati | due arresti nel parcheggio del market

Due cittadini rumeni sono stati arrestati a Isernia per aver rubato cosmetici e cibo all'interno di un supermercato, utilizzando giubbotti modificati per nascondere la merce. L'operazione, avvenuta nel parcheggio del market, ha portato al recupero di prodotti per un valore superiore ai 750 euro.

Due cittadini rumeni arrestati a Isernia per furto di merce in un supermercato. Recuperati prodotti per oltre 750 euro.

