Ironheart la serie TV per Disney+ si mostra nel teaser trailer ufficiale in italiano

Disney+ ha appena rilasciato il teaser trailer ufficiale in italiano di Ironheart, la nuova serie Marvel in arrivo. Con Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, una giovane inventrice, la serie promette di essere una colonna portante del Marvel Cinematic Universe. In Italia, debutterà in esclusiva il 25 giugno.

Disney+ ha diffuso il teaser trailer  di Ironheart, offrendo ai fan le prime immagini della nuova serie Marvel Television. La serie, che in Italia debutterà il 25 giugno in esclusiva sulla piattaforma streaming, ha come protagonista Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice le cui armature competono con le migliori del Marvel Cinematic Universe. Il personaggio ha fatto il suo debutto nel film del 2022 Black Panther: Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler. “Ironheart è un personaggio grandioso nei fumetti” ha dichiarato Coogler. “Nel 2016, Brian Michael Bendis ha creato colei che sarebbe diventata, per certi versi, l’erede di Iron Man. Nei fumetti, Riri Williams e Tony Stark avevano un rapporto particolare: lei era una studentessa al MIT proveniente da un contesto quasi diametralmente opposto a quello di Tony, ma il loro desiderio di migliorare la società li ha uniti. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ironheart, la serie TV per Disney+ si mostra nel teaser trailer ufficiale in italiano

