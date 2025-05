Ironheart | il debutto di un nuovo iconico villain degli Avengers

“ Chiunque abbia fatto qualcosa di iconico nella vita, ha dovuto prendere decisioni discutibili per arrivarci. ” Con queste parole, Anthony Ramos — nei panni di Parker Robbins — introduce il suo personaggio nella nuova clip promozionale di Ironheart, la serie Marvel in arrivo su Disney+. Dopo sei mesi di attesa, lo studio ha finalmente rilasciato nuove immagini che mostrano Ramos nei panni di The Hood, villain dotato di poteri magici, pronto a sfidare la giovane geniale Riri Williams ( Dominique Thorne ) e la sua tecnologia. Prodotta da Ryan Coogler ( Black Panther ), Ironheart segue la storia di Riri dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. Tornata a Chicago, la ragazza vuole lasciare il segno nel mondo – e nel MCU – con la sua personale interpretazione delle armature in stile Iron Man. 🔗Leggi su Nerdpool.it

