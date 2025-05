Irina Shayk il look monocromatico verde militare a Cannes 2025

Irina Shayk si distingue al Festival di Cannes 2025 con un sofisticato look monocromatico verde militare. Oltre a stregare sul red carpet con apparizioni memorabili, l'attrice e modella cattura l'attenzione anche con il suo stile casual, dimostrando una versatilità che la rende una delle protagoniste più attese della kermesse.

Non vi era dubbio alcuno in merito: Irina Shayk si sta confermando una delle protagoniste assolute del Festival di Cannes 2025, non soltanto grazie alle sue clamorose apparizioni – non sempre impeccabili ma certamente degne di nota – sul red carpet, ma anche per i look di stampo casual con cui si aggira nella città francese tra un evento e l’altro. Dopo tailleur bianco ottico e infradito, infatti, eccola farci dono di un’altra mise interessante. Irina Shayk, verde militare e animalier per la sua tenuta casual a Cannes 2025. Con la destrezza a fare di lei la top model che è, Irina Shayk ha dato prova di sapersi muovere con estrema nonchalance da un registro stilistico ad un altro mantenendo sempre la propria firma. Dopo il vaporoso abito da sera a pois firmato Giorgio Armani Privé della prima serata a Cannes 2025, è stata la volta di una creazione gotica d’archivio Yves Saint Laurent. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Irina Shayk, il look monocromatico verde militare a Cannes 2025

