Iren il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2025 | +8% di utile netto

Iren presenta risultati positivi al 31 marzo 2025, con un utile netto in crescita dell'8% e un EBITDA aumentato del 9%. Inoltre, l'azienda ha realizzato investimenti significativi per quasi 720 milioni di euro, con un incremento del 12% nei fondi dedicati allo sviluppo della rete, sottolineando così la solidità della sua performance economica e finanziaria.

Iren, il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2025 che evidenziano una solida performance economica, industriale e finanziaria: +9% EBITDA, +8% Utile netto, quasi 720 milioni di euro di investimenti, con +12% investimenti tecnici destinati principalmente allo sviluppo della rete idrica ed elettrica e al completamento degli impianti di trattamento rifiuti, oltre che all'estensione della rete di teleriscaldamento. Gli investimenti finanziari pari a oltre 530 milioni di euro sono stati finanziati dai capitali raccolti con l'emissione del bond ibrido nel mese di gennaio. Principali indicatori economico-finanziari • Ricavi pari a 2.093 milioni di euro (+33% vs. 31032024). L'incremento dei ricavi riflette l'aumento dei prezzi delle commodities e i maggiori volumi energetici venduti • Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 418 milioni di euro (+9% vs. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iren, il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2025: +8% di utile netto

