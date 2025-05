Iren dal Cda l’ok ai risultati del primo trimestre

Il Consiglio di Amministrazione di Iren ha approvato i risultati economici del primo trimestre 2025, con ricavi che hanno raggiunto 2.093 milioni di euro, registrando un notevole incremento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2024. L'azienda ha emesso una nota per illustrare i dettagli del conto economico.

