(Adnkronos) – Washington e Teheran "si avvicinano" ad un accordo sul dossier nucleare iraniano. Ad affermarlo, da Doha, è stato il presidente americano Donald Trump. "Credo che ci avviciniamo alla conclusione di un accordo", ha affermato. Poco prima un funzionario iraniano che ha parlato con la NBC News aveva annunciato che l'Iran è disposto a . L'articolo Iran, Trump: "Accordo su nucleare più vicino" proviene da Webmagazine24.

