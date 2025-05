Ipotesi omicidio in una villa a Fregene donna trovata morta in un lago di sangue con una ferita alla testa

Un inquietante mistero avvolge una villa a Fregene, dove una donna di 61 anni è stata scoperta priva di vita in un lago di sangue. La vittima, colpita alla testa, getta ombre sul luogo e solleva sospetti di omicidio. Le indagini sono in corso per fare luce su questo giallo inquietante.

Giallo in una villa di Fregene: una donna di 61 anni è stata trovata morta in un lago di sangue e con una ferita alla testa. Non si esclude l'omicidio 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ipotesi omicidio in una villa a Fregene, donna trovata morta in un lago di sangue con una ferita alla testa

