Ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale mattinata di screening sul Pubblico passeggio

Sabato 17 maggio 2025, Piacenza ospiterà la 21esima Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa. In questa mattinata di screening pubblico, promossa dalla World Hypertension League, sarà possibile misurare la pressione arteriosa e ricevere informazioni sulla fibrillazione atriale. Un'opportunità per sensibilizzare e promuovere uno stile di vita sano, con lo slogan "Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer".

Sabato 17 maggio 2025 verrà celebrata anche a Piacenza la 21esima Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League con lo slogan "Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer" (misura accuratamente la tua pressione. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale, mattinata di screening sul Pubblico passeggio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Domande e risposte di Fibrillazione atriale

Lo riporta dica33.it: Consulta di seguito l'elenco delle domande e risposte di Fibrillazione atriale. Seleziona una domanda dall'elenco e visualizza le risposte inviate dai medici specialisti online.

Ipertensione: cause, sintomi e cure

dica33.it scrive: Ipertensione arteriosa diastolica: viene definita come un aumento ... infarto del miocardio e altre patologie coronariche, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, per le patologie legate ...

Fibrillazione atriale, attenzione a un batterio in agguato nelle gengive

msn.com scrive: Una corretta igiene orale può salvare non solo la salute dei denti, ma anche quella del cuore. Lo dimostra un nuovo studio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tacconi - operato per 5 ore per ischemia arteriosa

L'operazione, tecnicamente riuscita con attuale buon esito clinico, si è resa necessaria, fanno sapere in una nota dall'ospedale, per un grave quadro di ischemia arteriosa dell'arto inferiore destro, a causa di arteriopatia diffusa aorto iliaco femorale (ostruzione arteriosa da aorta a femore).