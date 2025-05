Domenica 11 maggio è stata una giornata che non dimenticherò facilmente. Ho partecipato all’iniziativa ’Carpi città dei bambini e delle bambine’, facendo una cosa davvero speciale: sono stato una guida turistica nel palazzo vescovile! Sì, proprio io! Avevo il compito di raccontare ai bambini (più piccoli di me!) la storia del famoso passaggio segreto del Vescovo. Qualche giorno prima c’era stata una riunione importante con la responsabile del patrimonio della Diocesi, Sandra Losi. Era molto gentile, ci ha spiegato tutto con passione e ci ha portati in visita al palazzo. Appena sono entrato, mi sembrava di essere in un film. C’erano scaloni enormi, saloni eleganti e decorazioni bellissime. E poi, finalmente, il passetto: un corridoio riservato al vescovo che collega la sua casa direttamente alla tribuna della Cattedrale di Santa Maria Assunta, senza essere visto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Io, guida turistica per un giorno nelle sale del palazzo vescovile