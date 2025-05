inzaghi può sorridere per la lazio ne recupera tre

La volata finale della stagione sorride all’Inter, che ritrova pedine fondamentali nel momento clou dell’anno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico Simone Inzaghi potrà contare nuovamente su Benjamin Pavard, Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan, tutti attesi al rientro in gruppo nelle prossime ore. Un recupero prezioso sia per la corsa scudetto che per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Rientro graduale: obiettivo forma perfetta. I tre giocatori hanno proseguito anche ieri con un lavoro differenziato rispetto al resto della squadra, ma già oggi sono previsti a svolgere almeno una parte dell’allenamento con il gruppo. Un passaggio fondamentale per riacquisire il ritmo partita e mettere minuti nelle gambe. Se non ci saranno contrattempi, saranno tutti convocati per la sfida di domenica contro la Lazio, una gara che potrebbe risultare decisiva per mantenere viva la speranza scudetto. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it

