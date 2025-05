Inzaghi Inter il messaggio del tecnico è chiaro | Pensiero Champions in stand-by ora tutto sullo Scudetto…

Inzaghi Inter, il messaggio del tecnico è chiaro: «La Champions può ancora aspettare, ora tutto sullo Scudetto.» L’analisi della Gazzetta dello Sport. Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul momento in casa Inter. VERSO LA LAZIO – « La voglia fa i minuti nei quali l’Inter vuole grattare ogni minima possibilità di andare a prendersi questo scudetto. La voglia, sempre la stessa, che ieri Simone Inzaghi ha visto negli occhi dei giocatori, ieri pomeriggio riabbracciati per la prima volta dopo Torino. Ed è stata l’occasione per dirsi quel che deve essere l’obiettivo immediato, dove deve puntare la testa: a San Siro, non a Monaco. Tutto sullo scudetto, perché l’Inter ci crede davvero. Inzaghi ha concesso due giorni di riposo dopo Torino, che rischiano di essere – almeno per i nazionali – gli ultimi fino alla fine del Mondiale per club, in caso di spareggio con il Napoli. 🔗Leggi su Internews24.com

