Inzaghi e l' arte del turnover | Zalewski brilla nella vittoria dell' Inter a Torino

Inzaghi continua a dimostrare la sua maestria nel turnover, con Zalewski protagonista nella vittoria dell'Inter a Torino. Con ben nove cambi rispetto alla sfida contro il Barcellona, il tecnico ha enfatizzato il concetto di “Insieme”, coinvolgendo ogni giocatore e mostrando la forza di un gruppo unito, pronto a rispondere presente in ogni occasione.

Nove cambi tra una partita e l'altra. Dalla serata del trionfo contro il Barcellona a una trasferta a Torino bagnata e fortunata, in cui Inzaghi ha estremizzato il concetto, tanto amato, di "Insieme". Ha chiesto aiuto a tutti, dal portiere di riserva alla quinta punta nelle gerarchie (Correa), fino all'ultimo arrivato in sede di mercato, Nicola Zalewski, un'intuizione invernale che si sta rivelando azzeccata. Nella Roma giallorossa si sentiva poco apprezzato, talvolta fischiato dai tifosi per qualche passaggio a vuoto. Aveva il contratto in scadenza a fine giugno, il che lo rendeva cedibile in prestito solo a patto di prolungare di un altro anno. Detto, fatto: nuovo accordo coi capitolini e prestito con diritto di riscatto all' Inter, che ben prima dei termini eserciterĂ l'opzione da 6,5 milioni di euro per tesserarlo a titolo definitivo.

Inzaghi e l'arte del turnover: Zalewski brilla nella vittoria dell'Inter a Torino

Torino-Inter, per Inzaghi non è resa scudetto ma turnover necessario: Zalewski mezzala e Josep Martinez in porta

Torino-Inter, Inzaghi esalta il gruppo: che messaggio a Zalewski e Josep Martinez

